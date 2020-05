À quelques kilomètres à peine du Monde Sauvage, l’autre grand parc animalier de la province de Liège, Forestia, prépare aussi avec énergie sa réouverture, dès ce lundi 18 mai. Bien sûr, certaines activités sont supprimées comme le parc aventure, la plaine de jeux et le Forest’bar… Forestia annonce toutefois proposer une offre assez complète malgré le contexte particulier.

"Au niveau Horeca, nous avons eu la chance de programmer, avant la fermeture, l’ouverture d’un food truck, qui est justement arrivé fin avril", explique Noémi Hennen, porte-parole du parc, "l’équipe a pu travailler pour adapter la carte". En outre, une aubette à glaces complétera le "menu", pour le plus grand plaisir des bambins. La boutique sera également ouverte même si des règles d’hygiène et de distanciation devront y être respectées.

Au niveau animalier en lui-même, l’étendue de celui-ci permet à Forestia de ne pas se limiter, dans un premier temps, au niveau de l’accueil des visiteurs. "Par contre, un sens de visite sera bien indiqué, à l’aide de panneaux didactiques et de marquages au sol. Nous avons également un pictogramme avec un ours portant un masque qui indiquera où le masque doit être porté, pour les plus de 12 ans. Cela est assez limité au final : à l’accueil, au food truck et dans la boutique", précise encore Noémi Hennen.

Comme un peu partout dans le secteur des loisirs et pour éviter les files à l’accueil, les réservations (par mail dans un premier temps) sont obligatoires, via le site web du parc qui n’est donc pas réservé aux abonnés. Le payement doit être réalisé sur place.

"Nous aurons encore des adaptations à réaliser sans doute mais les premiers jours serviront de test. Le parc est en tout cas prêt à accueillir les visiteurs qui pourront découvrir la toute nouvelle basse-cour, entièrement reconfigurée, avec un parcours très sympathique pour les enfants".

Informations complètes sur Forestia.be...