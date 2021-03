RESA, principal gestionnaire de réseaux de distribution d’énergies en province de Liège, mène, depuis son intercommunalisation, une réelle transformation d’entreprise.

“Nous avons redéfini nos défis stratégiques et nous souhaitons pouvoir les relever rapidement. Mais pour cela, nous avons besoin de personnel prêt à se retrousser les manches ! Si près de cinquante personnes ont été engagées en 2020 malgré le contexte de crise sanitaire, nous avons encore beaucoup de besoins, et en particulier de techniciens pour notre activité gaz”, précise Gil Simon, directeur général de RESA.

Cependant, RESA est confrontée à un écueil : aucune formation reconnue n’existe pour apprendre le métier d’agent d’exploitation gaz. “Nous devons donc les former nous-mêmes mais nos besoins sont trop importants pour l’instant pour agir seul. Face à ce constat, nous avons donc fait appel à des partenaires dont la formation est le métier pour construire ensemble une solution”, ajoute Gil Simon.

En effet, si RESA possède son propre service de Formation en gaz et en électricité, l’intercommunale n’est pas en mesure, à ce stade, de former autant de personnes et pallier les pénuries d’emploi en matière d’agent d’exploitation du réseau gazier. Un partenariat a donc vu le jour entre le Forem, qui sera en charge de la relation avec les demandeurs d’emploi et Technifutur, qui formera les candidats avec RESA (50 % au centre de Formation en gaz et en électricité de RESA et sur ses différents chantiers, et 50 % chez Technifutur). Dès à présent, les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV au Forem par e-mail (entreprises.industrie@forem.be).

80 %… minimum

Par la suite, les candidats retenus seront invités à participer à des séances d’information les 11, 12 et 16 mars . Deux groupes de dix personnes seront sélectionnés pour le premier cycle de formation de 8 semaines qui débutera le 29 mars pour le 1er groupe et courant avril pour le deuxième groupe.

À l’issue du cycle de formation, RESA s’engage à offrir un CDI à minimum 80 % des stagiaires ayant réussi leur écolage ! Si tout le monde réussit, tout le monde aura un CDI.

“Le Forem a développé une formule innovante pour permettre aux entreprises d’avoir l’assurance de recruter du personnel compétent et formé selon ses propres besoins”, précise Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale du Forem. “De plus, elles sont impliquées en amont et tout au long du processus de formation de leurs futurs travailleurs, jusqu’à l’engagement. C’est une mesure win-win aussi pour les demandeurs d’emploi puisqu’au minimum 80 % d’entre eux seront engagés à l’issue de la formation.”

Acteur majeur de l’emploi liégeois, RESA entend recruter via cette opération coup de poing des agents curieux, volontaires et animés par l’envie d’exercer un métier d’utilité publique. “De plus, nous ne demandons aucune expérience professionnelle dans le domaine, c’est dont une réelle opportunité pour un premier emploi ou pour une réinsertion professionnelle”, se réjouit Gil Simon.

Pour accéder directement à la page d’inscription à la formation il suffit de suivre le lien : https://technifutur.be/fr/agent-exploitation-gaz.