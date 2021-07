Liège Avec les opérations en cours, il n’y aurait plus "que" 5 500 foyers privés d’électricité.

Avec l’alimentation en gaz, celle de l’électricité est l’une des principales raisons de l’inhabitabilité, en ce moment, de bon nombre de maisons sinistrées… Ce mercredi, Resa, gestionnaire du réseau de gaz et d’électricité, annonçait toutefois que l’électricité était rétablie dans 80 % des foyers de la province et dans 100 % des foyers d’Aywaille, Comblain, Dison, Olne, Sprimont et Wanze… Alors que d’autres interventions sont prévues à Angleur, Pepinster, Tilff, Trooz et Chaudfontaine, le gestionnaire nous confirmait aussi ce jeudi ce chiffre : il n’y a désormais plus "que" 5 500 foyers liégeois privés d’électricité. Et si au départ on évoquait un rétablissement complet pour la fin du mois d’août, l’objectif avoué est désormais de rétablir le courant partout, d’ici 10 jours…

"Nous gérons l’alimentation de 450 000 foyers", explique Laëtitia Naklicki, porte-parole de Resa, "lors des inondations, ce sont 41 500 foyers qui ont été privés d’électricité. Avec les opérations de ces derniers jours