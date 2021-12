Ce lundi, les travaux ont repris rue Pré Wiggy. Cette phase devrait prendre fin le vendredi 17 janvier 2022. La circulation sous le pont de la N671 sera totalement interdite. A la sortie de l’autoroute, une déviation sera mise en place via le N671c, soit à droite vers la rue Basse Campagne, soit à gauche en direction de la place du Douzième de Ligne, l’avenue du Prince et ensuite la N671 pour rejoindre le site "Intradel". La sortie d'Intradel se fera uniquement à droite en direction du rond-point Basse Campagne.

Les travaux ont également repris sur le site Hall Omnisport Michel Daerden et le parking de l’école Jeusette (situé à côté de la Piscine Communale et son local technique). Cette phase devrait prendre fin le 22 décembre 2021 pour le parking du Hall Omnisport et le 14 janvier 2022 pour le parking de l’école Jeusette.

Pour ce faire le parking du Hall Omnisport sera inaccessible dans sa partie extrême droite (face au hall) entre la limite du parking et le coin du Hall Omnisport. Le parking de l’école Jeusette sera fermé à la circulation dès son entrée située sur le parking de la piscine. L’accès à l’école ne se fera que par le passage piétonnier depuis la rue Large Voie ou par l’entrée rue Richard Heintz.

Aucun accès ne sera possible sur ces deux zones sauf aux services d’urgence.

Pour les services d’urgence :

-Le local technique de la piscine sera accessible en permanence par le parking de celle-ci (sur le parking de l’école, le RCU est canalisé entre l’école et ce local technique, l’entrée du parking de l’école reste carrossable).

-L’école ne sera accessible que par le passage piétonnier venant de la rue Large Voie ou par l’entrée carrossable situé rue Richard Heintz (l’accès entre le parking et l’école sera sécurisé par des barrières HERAS).

-La sortie de secours du Hall Omnisport (située dans la zone d’exclusion) restera ouverte et sera balisée, un couloir d’1m50 sera libre en permanence, l’accès au volet latéral devrait être possible mais pédestrement. La zone d’exclusion sera balisée par des barrières HERAS.