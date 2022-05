Les travaux d'installation du Réseau de Chaleur se poursuivent à Herstal. Le chantier entre dans les phases 3 et 4 place Jean Jaurès dès ce mercredi 11 mai et devrait prendre fin le 29 juin. Les zones impactées sont une partie de l’esplanade côté ancien Hôtel de Ville et la majorité de l’esplanade côté Nouvel Hôtel de Ville. La circulation sera réduite à 1 seule bande de circulation au niveau de l’Hôtel de Ville. Le trajet et les arrêts TEC ne seront pas déplacés.

Ces travaux auront un impact non négligeable sur la libre circulation ; il est préférable d’éviter, tant que possible, la circulation de transit via cet endroit pendant la période des travaux.



Pour les services de secours, des tôles pouvant supporter 13T/essieu seront placées chaque fin de journée sur l’entrée de l’esplanade du nouvel Hôtel de Ville.

En journée ces tôles seront placées en cas de nécessité par la société Sodraep.



Un passage de 2,5M sera conservé en permanence sur le côté droit du chantier, ce passage pourra, en permanence, par glissement des barrières, être élargi à 3,5M.

Quai de l’Abattoir

Le Réseau de Chaleur urbain va effectuer un raccordement aérien sur la façade arrière du hall omnisport Michel Daerden dès ce 11 mai et devrait se terminer le 8 juin. Pour ce faire le passage arrière sera interdit par la présence de barrière de type « Héras ».

L’entièreté du parking et des passages latéraux restent accessibles, seul l’arrière sera impacté.

Pour les services de secours, les sorties de secours resteront accessibles en permanence. Sur la façade arrière un échafaudage sera installé, limitant le passage libre.

Les matériaux et machines seront également entreposés dans cette zone de travail.

Rue Deffet

Le Réseau de Chaleur Urbain va raccorder le musée de Herstal, de ce fait la rue Deffet sera totalement fermée à la circulation et sur sa largeur totale (4,90M) dès ce 19 mai. La fin des travaux est prévue le 3 juin. Un accès sécurisé sera maintenu en permanence pour l’accès aux habitations. Le passage des piétons « de transit » sera dévié.

Pour les services de secours, la moitié de la rue Deffet (côté rue du Grand Puits) sera totalement fermée à la circulation, y compris pédestre.

La moitié située côté rue Derrières les Rhieux restera accessible en permanence, l’accès pédestre aux habitations se fera par ce côté.