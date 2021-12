C’est une découverte pour le moins originale qui a eu lieu à Stavelot, "dans un sous-bois à proximité du village de Beaumont, hameau de Fourir", fait savoir l’Office du tourisme de Stavelot. On y a en effet découvert une ancienne borne-frontière datant de 1865. "Elle délimitait la commune de Malmedy (Prusse) et celle de Stavelot (Belgique) avant 1919. Il s’agit de la borne 114 qui était signalée comme perdue. Nous venons d’obtenir un accord et une aide à la restauration de l’Agence wallonne du patrimoine pour rénover et replacer cette borne."

Ce mercredi 22 décembre, la borne sera enlevée avec une tractopelle grâce au service communal des travaux. "Cette borne de 150 kg sera ensuite confiée à un tailleur de pierre de la région pour être restaurée puis replacée à proximité de son lieu d’origine." La restauration devrait se dérouler entre janvier et mai 2022 et le placement est espéré d’ici le mois de septembre 2022.