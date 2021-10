Solidarité Le projetest mené avec le soutien de Canon.

Lors des inondations de juillet dernier, de nombreux citoyens ont vu partir avec les flots leur maison mais aussi les souvenirs de toute une vie. En plus des dommages matériels, beaucoup ont également retrouvé leurs cadres et albums photos dans un sale état, endommagés par la boue et l’humidité.

Face à cette situation, une agence créative bruxelloise, Happiness Brussels, a contacté le géant international Canon pour lui proposer de restaurer gratuitement les clichés de ces personnes sinistrées. C’est ainsi qu’est né le projet ReStory.