Trop c’est trop… les dernières informations relatives au retard dans la mise en service du tram de Liège, qui devrait finalement être inauguré au printemps 2024 (et non plus en août 2023)… c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase à Liège et, ce lundi soir, en séance publique du conseil communal, le bourgmestre de Liège a tenu à faire le point sur la situation. En effet, face à une ville littéralement mise à l’arrêt par un chantier qui ne semble pas avancer, les élus politiques, tous partis confondus (majorité comme opposition) réclament aujourd’hui des explications et, surtout, des garanties quant au déroulement futur du chantier. Un rendez-vous est notamment fixé à la mi-janvier avec l’organisation d’une commission spéciale…

Après avoir assuré que la Ville de Liège, qui n’est pas à la manœuvre, était impliquée quotidiennement dans le suivi du dossier, le bourgmestre Willy Demeyer a annoncé la tenue d’une commission spéciale, le 15 janvier prochain. Lors de celle-ci, les élus des différents partis seront conviés, tout comme le ministre de la Mobilité Philippe Henry, qui a également manifesté son agacement sur ces retards. Le constructeur (Tram’Ardent) devra clairement rendre des comptes…

"En effet, je pense également que la pandémie ne peut pas tout expliquer", a commenté le bourgmestre ce lundi soir, ajoutant suite à plusieurs interventions allant dans ce sens que "le collège devrait être assisté juridiquement".

Plus de 20 ans…

Sur les bancs des élus, les critiques sont donc unanimes. Pour Vert Ardent, le ton doit être plus dur… "cela fait en effet plus de 20 ans que Liège accuse un retard en termes de mobilité durable", explique Caroline Saal, cheffe de groupe qui rappelle que le retard est à ce stade de 18 mois "et que ce sont les Liégeois qui en subissent les conséquences, leur patience est aujourd’hui mise à rude épreuve". Et d’insister sur le fait que le constructeur doit "avoir conscience du fait que Liège est aussi face à d’autres défis, comme la prolongation de ce tram ou la reconstruction de nombreux bâtiments suite aux inondations".