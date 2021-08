C’est la mort dans l’âme que, voici un peu moins d’un an, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer annonçait devoir annuler l’édition 2020 de la Foire d’octobre de Liège, crise du Covid oblige. Malgré un calendrier adapté en effet et des mesures visant à respecter les règles sanitaires en vigueur, le comité de concertation avait eu raison de cet événement majeur à Liège… les forains, en cours d’installation début octobre, ne décoléraient pas.

Mais un an plus tard, force est de constater que la situation a changé et, invoquant notamment le taux de vaccination tout en se référant à une Foire du Midi qui s’est globalement bien déroulée, la Ville de Liège, via ses services touristiques, a fait savoir que la Foire devrait bien être organisée en 2021, dès le 2 octobre et ce, jusqu’au 14 novembre… Un moment particulièrement attendu par de nombreux Liégeois mais aussi, on l’imagine, par toute la communauté des forains qui a sans doute connu en 2020 sa pire année.

Pour l’heure, on n’évoque pas de conditions particulières pour pénétrer sur le champ de foire même s’il semble déjà entendu que le port du masque serait obligatoire. Sur place, les règles devraient être identiques à celles en vigueur dans le centre-ville de Liège, à savoir un respect des distances notamment.

Sauf mauvaise nouvelle donc, on peut aujourd’hui affirmer que la Foire d’octobre aura bien lieu, du samedi 2 octobre au dimanche 14 novembre, soit durant six semaines complètes. Comme toujours, la foire sera l’une des plus grandes (la plus longue du pays) et des plus complètes (quelque 175 métiers forains). Au menu : des classiques et des nouveautés, à découvrir sur plus d’un kilomètre le long du boulevard d’Avroy.