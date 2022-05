Le leader belge des jeux de hasard Circus vient tout juste d’ouvrir une nouvelle salle de jeux aux Guillemins. Un choix d’emplacement clé tandis que la marque s’apprête à fêter ses 30 ans.

Le 1er mai dernier, la marque de casino et de paris sportifs Circus a ouvert sa 33e salle en Belgique. En 2021, l’enseigne avait déjà ouvert six nouveaux établissements, dont ceux de Marche et de Huy. C’est à présent au tour des Guillemins d’accueillir un Circus Casino. Un emplacement non seulement exceptionnel, juste en face de la gare, mais aussi très symbolique, puisque c’est dans le quartier des Guillemins que la marque est née, il n’y a pas moins de trois décennies.

C’est en effet avec l’acquisition d’une salle de snooker, à l’endroit où s’élève aujourd’hui le Liège Office Center des Guillemins, que tout a commencé pour le groupe. C’est également là que Gaming1, société opérant la marque, a installé son siège social il y a tout juste un an.

450 employés à Liège

Une soirée d’inauguration pour le grand public est donc prévue le vendredi 3 juin dès 19h au nouveau Circus Casino des Guillemins. Un bar à mocktails et une animation sur le thème de la magie sont au programme, ainsi qu’un grand jeu concours qui permettra aux gagnants de s’envoler pour Las Vegas. La participation à cette soirée se fait sur inscription obligatoire au 0491/74.94.38.

En près de 30 ans d’expérience, le groupe a construit un portefeuille de marques au niveau local et international. Le groupe est présent dans 10 pays, dont le Portugal, la France, les Pays-Bas ou encore les États-Unis.

Le groupe emploie aujourd’hui plus de 1.500 collaborateurs et possède 4 hubs d’activité (Belgique, France, Malte, Tunisie) dont le principal situé à Liège accueille plus de 450 employés.