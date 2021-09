La Cité de la Bière fait son grand retour du 24 au 26 septembre au Musée de la vie wallonne pour le plus grand plaisir des beerlovers de la Cité ardente.

Après une édition 2020 reportée pour raison de crise sanitaire, les organisateurs ont redoublé d’effort pour offrir à son public une 7e édition dans un contexte de reprise maîtrisée des événements. Désormais accessible aux événements grand public de plus 400 personnes, le système du Covid Safe Ticket sera utilisé et permettra au festival de se tenir dans des conditions confortables et en toute convivialité, autrement dit sans masque ni distanciation physique.

Seize microbrasseries

Côté exposants, pour cette édition "renaissance", l’accent sera mis sur les microbrasseries liégeoises, qui font l’ADN du festival depuis ses débuts.

Au total seize microbrasseries rejoindront le plateau 2021 avec un record en termes de nouvelles créations présentées lors du festival. Quelques nouveaux exposants liégeois feront également leur apparition. Au total plus de 60 bières seront proposées en dégustation.

La programmation musicale sera assurée par des DJ’s le vendredi et dimanche, et une fanfare le samedi. Pour se restaurer, les festivaliers pourront compter sur le restaurant du musée "Le Cloitre" et la boulangerie "Chez Dolci’s" avec une carte encore plus gourmande.

Infos sur www.lacitedelabiere.net. Entrée : 7 € (verre inclus)/2 €/bière (17cl).