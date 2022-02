Après deux années d’annulations successives dans le contexte de pandémie, 2022 sonnera le grand retour au calendrier du Jogging de Verviers, le plus grand rassemblement sportif de l’arrondissement, qui se tiendra les 18 & 19 juin prochains pour sa 39e édition !

L’évolution positive de la pandémie, et les levées progressives des restrictions permettent en effet à la Ville de Verviers d’envisager cette année une organisation "qui comprend tout ce qui fait la popularité, la convivialité et le succès du traditionnel Jogging de Verviers."

Au programme, en plus des habituelles courses de 5 kms et 13 kms le dimanche, et des nombreuses animations sur le parcours et dans le stade, on retrouve le samedi la course des enfants qui aura lieu à nouveau dans le stade de Bielmont, ainsi qu’un apéro pré-jogging le samedi soir également dans le stade. "Quelques surprises et nouveautés sont aussi au programme et seront dévoilées dans les prochaines semaines".

Comme chaque année, le Jogging de Verviers soutient une bonne cause. Nouveauté cette année, plutôt que de soutenir une action de manière ponctuelle, la Maison Verviétoise des Sports a décidé de soutenir de façon permanente les personnes amputées, paraplégiques ou porteuses d’un autre handicap en leur mettant à disposition du matériel leur permettant de pratiquer une discipline sportive. "Cela s’inscrit dans une opération plus globale visant à favoriser l’accès au sport au plus grand nombre, et qui comprend également l’ouverture d’un groupe handisport, parallèlement au groupe Je Cours pour ma Forme Verviers, déjà mis en place en 2018, avec des entraînements hebdomadaires", explique l'échevin des Sports, Antoine Lukoki.

Dans ce contexte, le prix d’inscription augmente cette année de 1 euro, sur les courses de 5kms et de 13kms. En effet, la Maison des Sports s’engage à reverser cet euro intégralement à l’ASBL Leg’s Go, qui récolte des fonds afin de fournir le matériel nécessaire aux amputés pour courir, ainsi que l’accompagnement nécessaire à l’utilisation de cette prothèse.

Les tarifs des courses en 2022 :

- 5kms : 5€ en pré-inscription et 7€ pour les inscriptions le jour même

- 13 kms : 7€ en pré-inscription et 10€ pour les inscriptions le jour même

Comme les éditions précédentes, il sera toujours possible de faire un don supplémentaire pour la bonne cause lors de votre inscription si vous le désirez.

Les détails sur la bonne cause sur https://www.joggingdeverviers.be/bonne-cause

Les inscriptions seront ouvertes dans les prochains jours.



Tous les détails sur le site de l’événement www.joggingdeverviers.be, ainsi que sur la page Facebook de l’événement.