Le conseiller communal Jean-François Istasse (PS) a aussi retiré sa signature, de sorte que sur les 13 socialistes signataires, il n’en reste que 5. Sans majorité, la motion ne peut plus être présentée.



Une situation de blocage



L'annonce a été faite sur sa page Facebook samedi. Le conseiller communal Didier Nyssen (PS) a retiré sa signature de la motion de méfiance collective déposée le 7 juillet dernier par le clan Targnion (PS) et ses partenaires de majorité (dont le CDH) contre le collège, avec l’ambition de destituer le président du CPAS Hasan Aydin (PS), alors que l’Union socialiste communale (USC) ainsi que la Fédération verviétoise du PS étaient sous tutelle. Les élus PS risquaient alors l’exclusion.Le collège devait en effet se réunir ce lundi pour convoquer un conseil communal et ainsi faire voter cette motion. L’urgence était là. Contacté par nos soins, Didier Nyssen explique son choix :Par ailleurs,confie celui qui s’est retrouvé déchiré entre son amitié à l’égard de la bourgmestre et l’échevin Loffet, et sa fidélité au parti.Suite à ce revirement de situation, avec les deux conseillers communaux qui ne la soutiennent plus, et qui amène donc à une situation de blocage, la bourgmestre Muriel Targnion (PS) a envoyé un communiqué de presse ce dimanche soir dans lequel elle appelle, avec Hasan Aydin qui resterait dans l’équipe donc., explique-t-elle. Et de conclure :