Il y a environ trois mois, une Calidifontaine a décidé de rompre avec son ami. Elle ne supportait plus sa violence. L’homme avait séjourné quelques semaines à Lantin et en était ressorti plus agressif que jamais.

Mais voilà, le jeune homme n’a pas admis la séparation et l’a fait savoir à son ex, de manière explicite. Ainsi en septembre dernier, il avait dégradé la voiture de sa compagne et avait même fait du chantage au suicide un mois plus tard. Voulant aider son ex, la dame avait fini par se blesser avec le rasoir que le jeune homme tenait dans les mains…

Ce week-end, le gaillard s’est présenté au domicile de son ex et a lancé une pierre dans une fenêtre. L’occupante des lieux a été blessée par des éclats et a été transportée à l’hôpital en ambulance. La police a été prévenue et à son arrivée, le gaillard avait pris la poudre d’escampette.

Mais un peu plus tard dans la soirée, les policiers sont repassés devant le domicile de la victime. Ils y ont vu de la lumière. Ils sont alors retournés à l’hôpital, ont demandé les clés de la maison à la dame et ont fini par surprendre l’homme dans le domicile de son ex. Il était caché sous le lit de la dame.

Il a été privé de liberté et déféré, dimanche au parquet de Liège.

J.-M. C.