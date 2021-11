La biotech liégeoise Revatis, spécialisée dans la production de cellules-souches, a signé récemment un accord avec une famille saoudienne pour développer une unité de production de cellules-souches pour chevaux en Arabie Saoudite. Le labo devrait voir le jour dans les six mois, avance Didier Serteyn, CEO de Revatis.

L’accord a été signé dans le cadre de la semaine Wallonie-Bruxelles à l’Exposition universelle de Dubaï, en présence notamment du ministre-président wallon Elio Di Rupo. La spin-off de l’ULiège y était présente aux côtés de cinq autres sociétés du cluster Equisfair, regroupant 40 entreprises wallonnes actives dans le secteur équin. L’objectif étant pour les entreprises wallonnes d’approcher ce nouveau marché en expansion dans les Emirats, en particulier en matière de chevaux de course.

"Revatis dispose de la technologie brevetée pour produire des cellules-souches", permettant ainsi de régénérer des organes pour soigner les muscles, tendons et articulations, notamment les tendinites et l’arthrose des chevaux ou encore des chameaux. "Il y a un intérêt à développer cette technologie sur les chameaux… de course ou de production de lait", précise le CEO. Revatis espère dans le futur signer un nouvel accord cette fois avec des clients à Dubaï.