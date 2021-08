C'est une affaire peu commune, fort heureusement d'ailleurs, qui est survenue vendredi matin du côté de Waremme... Un jeune homme de 18 ans se trouvait au lit lorsqu'il a été brusquement réveillé par deux jeunes qui se sont jetés sur lui! Et avant que la victime n'ait eu le temps de réagir, elle a été maîtrisée par les deux intrus, qui lui ont assené des coups de pied et coups de poing dans le dos. Les deux jeunes n'en sont pas restés là puisque, selon le magistrat de garde au parquet de Liège, ils ont également frappé leur victime avec un casque de moto au niveau de la tête!

Une scène qui fut manifestement assez violente! La victime a ensuite été contrainte de s'asseoir sur le sol. Là, ses agresseurs lui ont attaché les mains avec une corde et les pieds avec un câble USB.

Dans la chambre, tout a été retourné! Les malfrats se sont emparés de jeux vidéo, d'une tablette iPad et d'un iPhone. Avant de quitter les lieux, ils ont également emporté les clés de la voiture du papa de la victime. C'est à bord du véhicule qu'ils ont ensuite pris la fuite.

Les forces de l'ordre ont assez rapidement localisé le véhicule volé. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'endroit où il a été retrouvé peut surprendre... Et pour cause, c'est chez la compagne du papa de la victime que la voiture se trouvait... La compagne a donc été entendue. Confrontée aux faits qui lui étaient exposés, elle a fini par reconnaître son implication. Mieux encore, les deux mineurs, eux aussi identifiés, ont indiqué qu'elle avait commandité cette agression!

Selon ses explications, elle aurait voulu donner une bonne leçon à son beau-fils en raison, selon ses dires, de ses avances répétées...

Vu la gravité des faits, le parquet a sollicité un juge de la jeunesse pour les deux mineurs en demandant qu'ils fassent l'objet d'une mesure de placement.

Quant à la belle-mère, elle a été mise à la disposition d'un juge d'instruction, le parquet ayant réclamé son placement sous mandat d'arrêt.