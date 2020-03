Il semble que le pire a été évité, ce mardi au bord de nos rivières. La direction générale des voies hydrauliques l'a annoncé en effet, plusieurs cours d'eau sont en phase de crue ou de pré-alerte de crue. C'était le cas en province de Liège ce lundi soir et ce mardi : l'Ourthe inférieure, l'Amblève et ses affluents ainsi que la Vesdre et ses affluents étaient en pré-alerte de crue.

Pour l'Amblève, le pic semble avoir été atteint ce lundi soir. Ce mardi, à Remouchamps, la tendance était à nouveau stable et les prévisions étaient bonnes. Au niveau de l'Ourthe inférieure et de la Vesdre, c'est ce mardi en fin d'après-midi que le pic semblait atteint. D'un côté comme de l'autre toutefois, la tendance annoncée était stable.

À Méry, le long du Ravel, de nombreux résidents de camping ont donc craint le pire. Plusieurs portions du Ravel sont d'ailleurs inondées et donc interdites à la circulation. Pour les habitants proche du rivage, à quelques centimètres près, c'était la catastrophe. La situation continue bien sûr d'être suivie...