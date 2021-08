Pour une raison qui reste à déterminer, un jeune homme qui circulait en voiture a nargué deux autres jeunes qui déambulaient sur la voie publique... Ces derniers ont alors décidé de suivre le gaillard et l'ont retrouvé au domicile de sa compagne. C'est ici qu'une bagarre générale débutera. Plusieurs personnes ont en effet réussi à s'introduire dans le domicile et, à l'arrivée de la police, au moins dix personnes ont pu témoigner des faits. Lors de la bagarre, des coups de couteau ont été donnés et la police privera finalement de liberté 4 personnes, dont les 2 propriétaires de la maison, âgés d'une cinquantaine d'années. Lors de la rixe, 3 personnes ont été victimes de coups de couteau, dont un mineur d'âge... ceux-ci ont été emmenés "jours en danger" à l'hôpital. Les quatre personnes arrêtées devaient être entendues ce dimanche au parquet de Liège.

La police de la zone Basse-Meuse a été appelée à intervenir dans la nuit de samedi à dimanche, dans l'entité de Bassenge. Une violente bagarre a en effet éclaté entre de nombreux jeunes, au moins une dizaine. Bilan : 4 arrestations et 3 personnes "jours en danger".