C’est un accident peu banal qui, jeudi après-midi, s’est déroulé sur le parking du Cora de Rocourt.

Vers 17 heures 30, trois “gamins” s’amusaient en trottinette sur ledit parking et, apparemment, passaient leur temps à rouler dans une flaque d’eau. Ce faisant, Pablo (13 ans) le plus jeune des trois a fait un “tout-droit”, glissant sur l’eau et aurait alors brûlé la priorité à une cyclomotoriste qui, elle circulait sur la bande de roulage à hauteur de la station-service.

Le choc entre les deux “deux roues” a été violent, Pablo tombant très violemment au sol. Comme il ne portait pas de casque, le jeune adolescent a été durement touché à la tête. Il a été transporté à l’hôpital de la Citadelle où l’on redoutait qu’il souffre d’un traumatisme crânien. Si les jours de Pablo ne sont pas en danger, sauf complication, le jeune passera sa première nuit à l’hôpital au service des soins intensifs.

Avertie, la police de Liège s’est rendue sur place pour dresser le constat d’usage. C’est là que les choses se sont quelque peu compliquées pour la conductrice du cyclomoteur. En effet, selon l’expert dépêché sur les lieux, il apparaît que la dame roulait plus vite que la limitation de vitesse; tout le parking du centre commercial étant limité à 20 km/h. En outre, la jeune femme âgée de 25 ans n’était pas en possession de permis de conduire. Enfin, si son alcoolémie était négative, il semble toutefois qu’elle était positive au test de drogue. Interrogée, elle a admis avoir fumé de la marijuana, mais la veille de l’accident.

De coup, la conductrice a été privée de liberté pour audition.