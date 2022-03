C’est à la demande des communes de Bassenge, Riemst et Visé, que S.A. Cimenteries CBR a pris l’initiative de constituer un panel citoyens, dont l’objectif a été de conseiller CBR et lesdites communes sur le projet d’extension de la carrière de Romont.

Située sur le Plateau de la Hesbaye dans la zone frontalière entre la Wallonie, la Flandre et les Pays-Bas, cette carrière fournit les matières premières pour la cimenterie de CBR à Lixhe. Des projets sont en cours visant à agrandir cette carrière de 107 hectares.

L’organisation et la supervision du panel citoyens fonctionnant par le biais d’une agence externe et recrutée par CBR, ses travaux ont débuté le 8 juillet 2021.

Lundi, le rapport final du panel citoyens a été présenté à la société CBR ainsi qu’aux communes concernées et aux ministres wallons compétents. Ce rapport fournit des recommandations quant à de nouvelles recherches dans le cadre de l’étude d’impact environnemental (EIE) ainsi que des égards à prendre en compte en vue de la prise de décision.

Des conditions et garanties

Un signal politique important est le désaccord d’une grande partie du panel vis-à-vis de ce projet d’extension, inspiré par un manque de confiance dans une issue favorable pour des raisons d’expérience passée.

"On craint notamment que l’avenir de notre région ne soit subordonné aux intérêts de CBR et que la région frontalière ne devienne ainsi le ‘bord effiloché’ de la Wallonie", explique-t-on à l’ASBL Bien Vivre en Vallée du Geer, membre du panel citoyen.

Cependant, l’autorisation d’une extension ultérieure de la carrière devait se voir accordée, cela ne serait acceptable, pour l’ASBL, que sous des conditions strictes et des garanties fermes, imposées préalablement.

Et de citer, par exemple, le principe de précaution face aux risques de la santé publique et la gestion de l’eau ; des dédommagements pour compenser les dégâts et la dépréciation des maisons ou encore le respect des exigences environnementales les plus strictes (CO 2 , azote et particules fines) pour la cimenterie de Lixhe. Le panel souhaite également une situation finale transparente de la carrière non sans garanties financières.

"Ces garanties et conditions devront être élaborées et précisées dans le processus de suivi, dans lequel le panel citoyen est prêt à agir comme comité consultatif."