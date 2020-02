Une phase importante du chantier de réfection de la RN 62 débutera ce lundi 10 février, dans l’entité de Theux. Des travaux qui impacteront fortement le trafic entre Theux et Spa… la route sera tout simplement fermée à la circulation jusqu’à la mi-avril.

Dans le cadre de ce chantier d’égouttage et de réfection de la nationale à Spixhe en effet, qui a débuté en mai 2019, c’est tout le tronçon compris entre le carrefour du Thuron et le pont de Marché (au niveau de Saint-Roch), qui ne sera plus accessible à la circulation, dès lundi matin.

Le village restera quant à lui accessible aux riverains ainsi qu’aux services de secours, via la route de Becco.

Le service des travaux annonce qu’il suivra l’évolution du chantier de près, "afin de tenir au mieux les citoyens informés". Les autorités communales s’engagent quant à elles à informer au mieux la population des dernières mises à jour via son site www.theux.be.

"Concernant les voiries communales du centre de Spixhe, le chantier suit son cours et l’entrepreneur s’organise afin de permettre aux riverains de circuler. La fin des travaux pour cette partie est à ce stade programmée pour mi-avril ", précisent encore les autorités communales.

Précisons encore que le pont menant à la route du Congrès de Polleur (pont de Rainonfosse), en venant de Theux, restera accessible jusqu’au 16 février inclus.