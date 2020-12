BONCELLES À bout, cette coiffeuse veut se faire entendre…

Manuella Cannella avait placé tant d’espoir sur la dernière réunion du comité de concertation qu’elle est aujourd’hui dévastée de ne pas avoir été autorisée à rouvrir son salon de coiffure. En colère mais aussi très inquiète pour son avenir professionnel, elle a décidé de répondre à l’appel à l’organisation d’une action symbolique émanant de la fédération professionnelle Coiffure.org. Ainsi, ce samedi, bien décidée à exprimer son désarroi, elle établira son salon de coiffure à l’extérieur, sur le parking destiné en temps normal à sa clientèle.

À travers cette action, qui vise l’ensemble des coiffeuses et coiffeurs du pays, il s’agit d’appeler les décideurs politiques à accorder la réouverture des salons dès le 14 décembre.

"Je veux qu’on m’entende. Je veux juste retravailler", insiste Manuella Cannella, gérante du salon de coiffure Chichiponpon, rue Vivaldi à Boncelles. "Mon travail, c’est d’abord une passion. Me voici sans travail et si on m’enlève en plus ma passion, ma vie est foutue", a-t-elle confié, des sanglots dans la voix.