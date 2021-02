Les démolitions des maisons de la rue Spintay (n°11 à 31 et 91 à 109) faisant l’objet d’une ordonnance de la bourgmestre Muriel Targnion du 15 décembre dernier étaient annulées à la demande de la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne qui pointait une infraction urbanistique et jugeait "la contre-expertise organisée par la Ville insuffisante".

Mardi, pour rappel la Région wallonne et City Mall s’accordaient sur le principe de la réalisation d’une nouvelle étude de stabilité et convenaient de l’actualisation par l’Awap de l’inventaire des façades à conserver. Qu’à cela ne tienne, la bourgmestre de Verviers a surpris tout le monde vendredi en annonçant par un nouvel arrêté les démolitions de dix-huit maisons, avec pour justification la sécurité publique, sur base de la contre-expertise contestée, réalisée en urgence par Lacasse-Monfort le 25 janvier dernier, et portant sur l’analyse de la stabilité des bâtiments n°15 à 107/109.

Le nouvel arrêté prévoit la démolition urgente - par City Mall - de 18 immeubles pour le 12 février au plus tard (des numéros 15 à 35, 51 à 55, 63 et 65, 75 et 77, 91 à 97 et 105 à 109), parmi lesquelles le démontage et entreposage des éléments de façade des immeubles 23/25, 27, 33/35, 53 et 105 ; l’épinglage de la façade des immeubles 95 et 97 ; le démontage des cheminées des immeubles 37 et 71/73 ; l’épinglage du pignon de l’immeuble 39/41, le nettoyage de l’ensemble des façades ; et la réalisation d’une expertise complémentaire pour les immeubles 37, 39/41, 59/61, 67/69, 71/73, 79/81, 83, 85, 87/89, pour le 5 février au plus tard.

Le ministre en action

Interpellé par la situation, le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) a sollicité ce lundi une réunion en urgence avec la Ville de Verviers et la fonctionnaire déléguée Anne-Valérie Barlet dans l’objectif de trouver "une ligne médiane", une solution qui pourrait satisfaire les deux parties, nous révèle-t-on du côté du cabinet ministériel.