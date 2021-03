Environnement Le bureau Atelier Caneva-s SRL a été désigné pour mener l’étude sur l’avenir du site.

C’est un pas de plus vers la concrétisation du site du Ry Ponet, en tant que parc métropolitain (voire parc "national"), qui vient d’être franchi… en effet, Liège Métropole a désigné le bureau Atelier Caneva-s SRL, basé à Anderlecht, afin de mener l’étude visant à définir l’avenir du Ry-Ponet, soit ces 400 hectares de nature situés à cheval sur les communeS de Liège, Chaudfontaine, Fléron et Beyne-Heusay.

Concrètement, ce bureau a désormais 150 jours "pour fournir un état des lieux complet, un schéma d’intention (objectifs et orientations), un plan d’actions (mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme) et un rapport final"… Il s’agit en effet d’aboutir à la réalisation d’un document de référence pour les communes concernées et Liège Métropole.

Depuis plusieurs années en effet, l’avenir de ces quelque 400 hectares verts, étonnamment préservés, aux portes de Liège, fait l’objet de toutes les attentions. Car les mentalités ont changé notamment mais aussi car certains projets immobiliers jugés inappropriés ont fait prendre conscience à de nombreux décideurs politiques qu’une carte "verte" était ici à jouer. Et ce, pour toute l’agglomération liégeoise. Comment ? En "sacralisant" cet espace tel le premier parc métropolitain du genre.