Environnement L’objectif est de préserver ces 400 hectares d’espaces verts… mais comment ?

Nous l’annoncions voici près de deux mois : un pas de plus vers la concrétisation du site du Ry Ponet, en tant que parc métropolitain (voire parc "national"), a été franchi au début du printemps, Liège Métropole ayant en effet désigné le bureau Atelier Caneva-s SRL, afin de mener l’étude visant à définir l’avenir du Ry-Ponet. Pour rappel, ce site ne représente pas moins de 400 hectares de nature situés à cheval sur les communes de Liège, Chaudfontaine, Fléron et Beyne-Heusay.

Ce mardi 18 mai, le bureau d’études a présenté aux bourgmestres des quatre communes la méthode de travail envisagée. On évoque notamment des ateliers "qui associeront les forces vives, dont la plateforme Ry Ponet". Le résultat final est attendu en novembre a déjà fait savoir Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. Concrètement, on sait donc que le bureau d’études a désormais 6 mois pour aboutir à un document de référence pour les communes concernées et Liège Métropole (objectifs, orientations, mesures à court, moyen et long terme). Un travail qui s’annonce collaboratif…

In fine, c’est bien la "sacralisation" de cet espace vert