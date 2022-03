Beyne-Heusay Un nouveau projet de près de 300 maisons et appartements sera présenté ce jeudi soir.

On ne peut pas dire que les autorités communales de Beyne-Heusay se réjouissent de ce nouveau projet immobilier, dénommé Les Jardins de Beyne, qui sera présenté lors d’une réunion publique ce jeudi sur le coup de 18 h à la salle de l’Amicale. Pourtant, c’est bien le bourgmestre Didier Henrottin qui devra faire office de modérateur lors de la présentation de ce projet qui prévoit ni plus ni moins près de 300 nouveaux logements et ce, en contact direct avec le site du Ry Ponet… pour ne pas dire sur le site du Ry Ponet. Un double projet qui fait déjà grincer des dents… Explications.

Alors que la commune de Beyne-Heusay et le promoteur Scheen avait scellé un accord gelant toute promotion immobilière sur le site du Ry Ponet - soit cette étendue verte de près de 400 hectares à cheval sur Liège, Chaudfontaine, Fléron et Beyne-Heusay - ce qui ressemble à un bras de fer récurrent entre un promoteur et la commune s’est mis en place. Au travers de divers projets en effet, le promoteur entend bien valoriser ces espaces, argumentant, il est vrai, que l’arrondissement de Liège s’est fixé un objectif : atteindre 45 000 nouveaux logements à l’horizon 2030.

Comment comprendre dès lors qu’un site aussi bien situé et aussi "vide" que le Ry Ponet reste vierge ? Pourquoi ne pas envisager un développement win-win, logements-nature ? Sans tout à fait briser le moratoire sur les projets immobiliers, c’est au travers d’Ingeo et La Planette Verte que le promoteur relance aujourd’hui une étude d’incidence, "de sa propre initiative puisqu’aucune demande de permis n’est déposée", explique le bourgmestre de Beyne. Mais l’étude entend prendre le "pouls" de la commune et de ses citoyens.

Deux quartiers