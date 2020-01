Il a été repéré alors qu’il était en train de faire des photographies de son œuvre.

Lik, 41 ans, a écopé d’une peine de travail de 70 heures ou 6 mois de prison pour avoir commis des tags sur un pont près de Liège. L’homme s’est fait intercepter alors qu’il venait de commettre les faits parce qu’il est resté sur place afin de prendre des photos de son œuvre d’art…

Dans la nuit du 20 octobre dernier, une patrouille de police a eu son attention attirée par le comportement suspect d’un homme qui était en train de faire des photographies du pilier d’un pont situé en bordure de l’autoroute E25 à proximité de la ville de Liège. Les inspecteurs ont constaté qu’un graffiti dont la peinture était fraîche venait d’être apposé. L’homme a été interrogé par les policiers concernant sa présence. Le suspect a tenté de prendre la fuite en se débarrassant du sac dont il était porteur. Il a finalement été interpellé alors qu’il perdait le capuchon d’une bombe spray. Les doigts du suspect présentaient des traces de peinture grise. Les inspecteurs ont trouvé des bombes de peinture noire et grise et un diffuseur dans son sac. Les policiers ont constaté que deux graffitis de couleur grise venaient d’être faits sur le pilier du pont près duquel il se tenait. L’analyse du contenu du GSM de Lik a révélé la présence de plusieurs photographies illustrant des graffitis apposés sur divers biens, dont les deux piliers du pont. Une visite domiciliaire a permis ensuite de découvrir des bombes de peinture, des feutres et des feuilles avec des graffitis.

Lik a admis qu’il était bien l’auteur de deux graffitis. Il a affirmé qu’il n’agissait pas de la sorte habituellement et a précisé évoluer dans le milieu du street-art.

Devant le tribunal il a précisé qu’il avait consommé de l’alcool le soir de son interception. Lik avait déjà été condamné à 6 mois de prison avec sursis il y a 3 ans pour le même type de faits.