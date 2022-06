La Fondation Francqui a décerné ce mercredi le Prix Francqui en Sciences Humaines à la Professeure Veerle Rots, Maître de Recherches du FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) à l'Université de Liège. Ce prix, remis par Sa Majesté le Roi, lui est décerné pour son analyse pionnière des outils en pierre préhistoriques. Pendant des années, la Professeure Rots s'est attachée à comprendre la vie humaine grâce aux traces conservées sur ces outils. Michael Gillon, lauréat 2021 du Prix Francqui en Sciences Exactes, a également reçu son prix pour sa découverte révolutionnaire de sept exoplanètes semblables à la Terre et potentiellement habitables.

La Professeure Veerle Rots a développé une méthodologie qui permet d’analyser l'assemblage des outils en pierre à partir de marques d'usure microscopiques. Grâce à une analyse au microscope, Veerle Rots et son équipe ont pu mieux comprendre les innovations technologiques et le développement cognitif de l'Homme à l'âge de pierre (Paléolithique). Ses recherches montrent que les Néandertaliens étaient plus ingénieux qu'on ne le pensait et qu'ils étaient déjà capables de fabriquer des outils complexes. Les techniques utilisées ont également donné de nouvelles indications sur l'organisation sociale des Hommes au Paléolithique.

Grâce à ses efforts continus, la Professeure Rots a également créé un laboratoire de recherche entièrement équipé, le TraceoLab, où on retrouve une collection de pas moins de 6.000 pièces appelée TRAIL ('Traces In Liège'), qui permet de mieux comprendre et analyser les traces d'usure et les résidus archéologiques, mais aussi les outils en pierre, les technologies, la fonction des sites et le comportement humain dans le passé. Veerle Rots et son équipe réalisent dans ce laboratoire toutes les expériences et analyses cruciales pour progresser dans leur domaine de recherche. Elle a également mis en place un cadre analytique solide. Ce modèle d’analyse détaillé est reconnu au niveau international et est utilisé par de nombreux jeunes scientifiques.