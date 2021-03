Sac suspect à Liège (alerte à la bombe) : des clients "confinés" Liège M.B. © AP

Vers 15 h 40 ce samedi, un sac suspect a été repéré à l'extérieur de la galerie commerciale Cora à Liège, indique la police de Liège. La galerie Shopping Cora n'est pas concernée et n'a pas été évacuée. Néanmoins, une partie du parking extérieur a été incluse dans un périmètre de sécurité, lequel inclut l'entrée de cinq commerces (Pronti, Hema, Seb, Chaussea et CA). Par précaution, les clients sont provisoirement maintenus à l'intérieur de ces commerces. Le service de déminage est sur place et le robot démineur est en train de faire son office.