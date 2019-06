Le 18 juin dernier, une dame qui était occupée à son déménagement, rue des Bédennes, à Chênée a été la cible d’un vol pour le moins désagréable.

Alors qu’elle était occupée à l’extérieur de sa future habitation, un homme a pénétré dans la maison avant d’en ressortir rapidement emportant le GSM de la dame…

Ce que le voleur ignorait, c’est qu’un voisin trouvant bizarre de voir l’homme entrer dans l’habitation a décidé de filmer la scène. Une fois le vol accompli et l’homme disparu, le voisin est allé trouver la dame et lui a expliqué ce qui venait de se passer. Il lu a aussi dit qu’il avait filmé le voleur et lui a envoyé les images.

La préjudiciée a montré le film à plusieurs amis et amies et, ce jeudi, une des amies de la victime a reconnu le voleur qui, imprudent, repassait dans la rue.

Le témoin a immédiatement appelé la police. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont interpellé le suspect.

Interrogé, Saïd, un ressortissant marocain de 28 ans, en situation de séjour illégal, a énergiquement nié le vol. Il faut dire que l’homme n’a aucun casier judiciaire et n’était pas en possession du GSM volé.

Malgré ses dénégations, l’homme a été privé de liberté et déféré, vendredi, au parquet de Liège. Les images enregistrées seront très prochainement envoyées aux enquêteurs pour avoir une idée plus précise encore de l’identité du voleur.