Le Plan de cohésion sociale de la Ville de Liège, la Maison de l’alimentation durable et inclusive de Liège (Madil) et leurs partenaires vous invitent à la 5e édition de la Journée Alimentation saine pour tous qui se tiendra le jeudi 14 octobre prochain.

Depuis de nombreuses années, les actions se multiplient à Liège pour sensibiliser le plus grand nombre aux thématiques de l’alimentation durable. Si la transformation de nos systèmes alimentaires est aujourd’hui essentielle pour faire face aux enjeux sanitaires et climatiques, elle se doit d’inclure toute la population, en ce compris les personnes fragilisées.

Une alimentation saine, durable et inclusive contribue à la fois à préserver la santé des citoyens, à protéger notre environnement et à prévenir les inégalités sociales. Il s’agit d’un cercle vertueux auquel contribuent largement les acteurs et actrices de la transition alimentaire à Liège.

La Journée Alimentation saine pour tous a pour but de vous permettre de rencontrer ces acteurs qui seront place Cathédrale, à la Cité Miroir et chez divers partenaires de l’opération. Plus de 20 activités gratuites seront attendues tout au long de la journée, à destination de publics divers : élèves de l’enseignement primaire et secondaire, étudiants et adultes.

Repas bio

Parmi ces activités : des sensibilisations à l’alimentation saine et durable, des ateliers culinaires, un ciné-débat, des dégustations, des balades…

Une offre de repas sains à prix modique sera également prévue sur le temps de midi, sur la place Cathédrale.

Dans un souci d’inclure le plus grand nombre à la journée, un système de chèques-repas solidaires sera proposé par la Madil et la Ceinture Aliment-terre liégeoise à destination de publics précarisés. Dans les cantines scolaires, ISoSL proposera également des repas 100 % bio aux élèves des écoles fondamentales.

En soirée, le rendez-vous est fixé à la Cité Miroir pour la conférence de Pierre Van Vlodorp - nutrithérapeute. Il partagera ses conseils nutritifs pour renforcer notre immunité et devenir encore plus résistants. La journée se clôturera autour d’un verre de l’amitié et de dégustations.

Le programme détaillé est disponible sur www.madil.be et https://www.facebook.com/MADILiege.