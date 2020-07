L'animal avait été vu en train d'errer dans les rues depuis plusieurs jours

Ce lundi soir, l’Animal Rescue Team Hesbaye, les pompiers de Liège, le vétérinaire Philippe Schutters et les policiers de la zone Meuse Hesbaye ont pris en charge un émeu qui circulait depuis plusieurs jours dans les rues de Saint-Georges.

"Les habitants avaient averti les autorités après avoir constaté qu’un émeu se promenait dans les rues du quartier", indique Michaël Robert de l’Animal Rescue Team Hesbaye.

Le sauvetage de l'animal n'était pas aisé parce qu'il représente un certain danger. " Il s’agit d’un animal qui peut courir jusqu’à une vitesse de 50 km par heure, il n’est donc pas facile de l’attraper. Il fait une taille qui peut aller jusqu’à deux mètres. Il est en plus doté de grosses griffes qui peuvent provoquer de gros dégâts d’autant qu’il a énormément de force dans les pattes. Il était indispensable qu’il soit pris en charge par une équipe spécialisée."

L’émeu avait été aperçu pendant 48 heures dans les environs. Il se promenait non loin des voitures et pouvait représenter un danger pour les personnes, mais aussi lui même. " L’équipe ARTHe, les pompiers de Liège et la police de la zone Meuse Hesbaye se sont rendus sur place vers 15 heures, mais sans succès. L’animal se trouvait en bordure de forêt. Une battue a été réalisée, mais n’a pas donné de résultat."

L’émeu a été une nouvelle fois signalé vers 18 heures. Il a été intercepté par les policiers de la zone Meuse Hesbaye dans la rue Thier Riga à Saint-Georges-sur-Meuse. "Il faut noter la bonne intervention de la police qui a réussi à l’attraper et à l’immobiliser. Le vétérinaire Philippe Schutters l’a tranquillisé pour permettre son transport dans les meilleures conditions. Il a été pris en charge en respectant le bien-être animal. Je veux souligner la bonne collaboration entre les services de secours."

L’émeu a été transporté à l’association Animal sans toi…T située à Faimes en province de Liège. " On en retrouve de plus en plus chez les particuliers. Nous ignorons depuis combien de temps il se trouvait dans la nature et si il s’est enfui ou a été abandonné." L’émeu attend ses propriétaires.