Le fuyard a tenté le Diable pour échapper à la police

Le 5 janvier dernier, le jeune homme a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès d’antécédents… Ainsi, ce jour-là, lorsque les policiers ont repéré une voiture qui ne semblait en ordre de rien, Steve qui se trouvait à son volant n’a rien trouvé de mieux à faire que de ne pas obtempérer aux injonctions.

Une poursuite s’est immédiatement engagée, l’homme qui circulait à Saint-Georges empruntant l’autoroute. Au final, la poursuite a duré une vingtaine de kilomètres, le chauffard n’hésitant pas à rouler à près de 200 km/h et même à monter sur l’autoroute pour y rouler 4 km à contresens !

Finalement, le véhicule fuyard, un VW Golf grise, s’est immobilisé à Stockay-Saint-Georges, Steve prenant la fuite à pieds et s’évanouissant dans la nature.

Introuvable, le jeune homme a finalement été interpellé, vendredi. Interrogé, il est passé aux aveux expliquant avoir eu peur de la police.

Compte tenu de ses antécédents judiciaires et des risques qu’il a fait courir aux policiers et aux autres usagers de la route, Steve a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Samedi matin, un mandat d’arrêt était requis à son encontre.