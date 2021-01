Jamais cette tranchée rapide (2 x 2 bandes) n’aurait dû être autorisée, entre l’A 602 et le centre-ville de Liège… tel est l’avis de bien des Liégeois qui ont connu le quartier Sainte-Marguerite avant que cette cicatrice fasse souffrir un quartier… depuis des décennies.

Aujourd’hui pourtant, le départ des services de l’hôpital Saint-Joseph vers le MontLégia, prévu depuis plusieurs années, a créé l’opportunité de repenser de manière profonde ce quartier. La Ville de Liège a ainsi préparé cette reconfiguration qui entre, cette année, dans une phase concrète. Un tout nouveau quartier de vie se dessine dès lors, à 10 minutes à pied seulement du centre-ville.

Au niveau de l’ancien site Saint-Joseph tout d’abord, c’est la société Matexi qui est désormais à la manœuvre. À l’exception de quelques éléments patrimoniaux, une démolition complète est envisagée. Ici, il s’agirait de recréer 240 logements dont 20 % disposant de 3 et 4 chambres, en assurant l’accès à un jardin privatif ou à des jardins partagés. On évoque également un îlot rendu piéton et cyclable ainsi que quelques commerces et bureaux. On précise à la Ville qu’une occupation du site par Fedasil est bien envisagée mais de manière provisoire.

Au niveau de la rue de la Légia et de l’îlot éponyme, la Ville s’est assuré une maîtrise foncière qui permettra une réorganisation complète de l’espace (avec une démolition préalable des bâtiments de l’îlot Légia). Cela se concrétisera notamment par une réduction de l’emprise de la voie rapide, un élargissement de la rue et une recomposition globale des espaces publics avec une reconnexion du quartier à la colline.

Par ailleurs, d’un point de vue urbanistique (et immobilier), la Ville annonce se doter d’un outil permettant d’avoir une vision cohérente pour accueillir les projets publics et privés, prévus à l’îlot Legia notamment mais aussi au niveau du parking situé au pied de la colline.

À terme, une offre de 550 à 650 nouveaux logements est prévue comme une réduction des voies rapides, un renforcement de l’axe pour les transports publics et les modes doux ainsi que l’extension d’espaces verts et publics.