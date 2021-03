Education Le tout premier livre de l’Ecole supérieure des arts est sorti de presse.

Il y a quelques jours sortait de presse le tout premier livre de la nouvelle maison d’édition de l’École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège. Un cap important pour mettre en avant les travaux de ses étudiants.

Ce premier opus n’est autre que le catalogue de l’exposition Where I am, I don’t know, qui recense le travail des étudiants de dernière année de la section Photographie réalisé à la suite d’une semaine d’immersion au centre St. Elisabeth Haus, un centre pour demandeurs d’asile géré par la Croix-Rouge, en vue de découvrir le quotidien des résidents.

Un projet concret