La chambre du conseil de Liège vient d’ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de Madisson, 22 ans, qui doit répondre de coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail et de tentative de meurtre sur son compagnon. Malgré son jeune âge, la jeune femme a commis plusieurs faits délictueux envers celui qui partage sa vie et avec lequel elle a eu un enfant il y a environ un an et demi. Selon le parquet, elle aurait frappé à plusieurs reprises l’homme entre 10 septembre 2019 et le 12 mai 2020. Elle se serait rendue coupable d’une scène de violence le 5 mars 2020. Mais la scène la plus grave et qui lui a valu une mise sous mandat d’arrêt s’est déroulée le 22 juin dernier. Ce jour-là, la femme a poignardé son compagnon dans la nuque ! Selon la version de la dame, elle aurait voulu rendre le couteau à son compagnon.

Ce dernier l’aurait “balayée” et en tombant, elle aurait involontairement porté un coup de couteau. Une version démentie par un voisin qui a déclaré que Madisson poursuivait son compagnon lorsqu’elle lui a volontairement porté un coup de couteau dans la nuque. La version de la jeune femme n’est pas non plus corroborée par les éléments qui ont été constatés lors de la reconstitution de la scène. A la suite de ces faits, la jeune femme a été arrêtée et mise sous mandat d’arrêt. Elle était toujours détenue ce mardi, lors de son passage devant la chambre du conseil de Liège en vue de son renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège.

Me Nathan Mallants, qui défend la suspecte ne s’est pas opposé au renvoi devant le tribunal correctionnel. “ A ce stade de la procédure, je ne me suis pas opposé au renvoi de ma cliente. Nous donnerons des explications lors de notre passage devant la juridiction de fond.” Me Mallants a demandé à ce que sa cliente, une primo-délinquante, poursuive sa détention sous la surveillance d’un bracelet électronique. “Ma cliente a quelques soucis psychologiques qui peuvent être gérés avec des médicaments. Elle avait arrêté sa médication, mais je crois qu’elle a compris qu’elle avait tout intérêt à continuer son suivi.” La chambre du conseil a décidé de suivre la demande et d’accorder à Madisson qu’elle poursuive le reste de sa détention dans l’attente d’un passage devant le tribunal correctionnel sous la surveillance d’un bracelet électronique.