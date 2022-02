Un quadragénaire encourt une peine de six mois de prison ferme pour avoir commis toute une série de vols dans les voitures. L’homme se trouve également en séjour illégal sur le territoire belge. Dans la nuit du 30 décembre dernier, l’intéressé s’est rendu sur le boulevard d’Avroy à Liège. Sur place, il s’est intéressé à un véhicule. Il s’est emparé de divers objets qui se trouvaient dans la voiture dont des appareils informatiques. Il s’est emparé des objets et est ensuite rentré à l’endroit où il logeait à Saint-Nicolas. Ce qu’il ignorait, c’est qu’il venait de voler des objets qui allaient permettre de l’intercepter…

En effet, il avait emporté des objets de la marque Apple qui permettent un traçage très précis, ce qui a permis aux policiers de le suivre et de trouver l’endroit où il dormait à Saint-Nicolas. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, quel ne fût pas leur surprise lorsqu’ils ont découvert une petite caverne d’Ali Baba ! Ainsi, le quadragénaire entreposait toute une série d’objets qu’il avait précédemment volés, notamment dans la voiture d’un médecin et d’un membre du personnel hospitalier. Il détenait ainsi des ordonnances et du matériel médical. “Je vous demande pardon”, a indiqué le prévenu.

Au départ, le suspect niait avoir volé les objets, mais il était revenu à de meilleurs sentiments. “ Tout ce que vous avez trouvé chez moi, c’est bien moi qui l’ai volé.” Le suspect n’a pas d’antécédent judiciaire. Il a indiqué qu’il subsistait grâce à l’aide de diverses associations. L’avocat du prévenu a plaidé la clémence et demandé à ce que son client bénéficie d’un sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Le tribunal rendra sa décision dans le mois.