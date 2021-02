Samedi en soirée, un habitant de Saint-Nicolas a croisé Aurèl, un homme âgé de 46 ans et sans réel domicile fixe qu'il connaissait de vue. Après avoir un peu discuté avec lui, le Saint-niclausien a proposé au quadragénaire de l'héberger pour la nuit.

Arrivé au domicile du bon samaritain, les deux hommes ont au peu bu, Aurès forçant, lui, largement plus sur la bouteille. Devenu agressif, Aurèl a fini par menacer son hôte et la compagne de ce dernier. Le suspect a même fini par s'emparer d’un couteau qui se trouvait sur le plan de travail de la cuisine et s’en est servi pour menacer son ami et sa compagne.

Le propriétaire des lieux est finalement parvenu à faire sortir l’homme de son habitation et a contacté les forces de l’ordre. À l'arrivée des policiers, Aurèl, s’est énervé encore plus et s'est mis en rébellion. Une fois maîtrisé, le violent a donné de nombreux coups de pied dans le mur et la porte de sa cellule au point de les dégrader.

Connu de la justice, le quadragénaire avait été condamné au mois de novembre dernier pour des faits de coups et blessures et menace. Déféré lundi au parquet de Liège, il fera prochainement l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.