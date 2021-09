Un homme domicilié à Genk qui vivait à Saint-Nicolas dans la région liégeoise encourt dix mois de prison ferme pour s’être masturbé devant une jeune fille mineure d’âge au début du mois de mars dernier. Le jour des faits, la jeune fille née en 2000 était en train de regagner son domicile lorsqu’elle a remarqué qu’un automobiliste au volant d’un véhicule BMW la suivant au pas.

Alors qu’elle tentait d’ouvrir la porte de sa maison sans y parvenir, le conducteur est sorti de sa voiture. L’intéressé s’est posté devant elle et a sorti son sexe de son pantalon. L’homme s’est alors masturbé tout en faisant des compliments à la jeune fille !

Cette dernière a été particulièrement choquée par la scène. Elle a néanmoins réussi à relever une partie de la plaque minéralogique du suspect. Elle a déposé une plainte à la police. Les inspecteurs lui ont présenté un panel de pas moins de deux-cent-soixante-neuf photos et la victime a réussi à identifier le suspect.

Quelques jours après les premiers faits, la victime a été stupéfaite et particulièrement inquiète de revoir l’automobiliste exhibitionniste qui rôdait une fois de plus aux alentours de son domicile ! Cette fois, elle a réussi à relever la totalité de la plaque de l’intéressé. Entendu, le suspect a reconnu les faits. Il a déclaré qu’il avait énormément de soucis financiers et qu’il se trouvait dans une sorte de dépression. Il a déclaré qu’il avait “pété les plombs". L’expert psychologue a estimé que l’homme était peu fiable et peu collaborant. Il a détecté un risque élevé de récidive car l’homme a admis que les faits lui avaient provoqué une excitation sexuelle. L’homme ne présente pas de trouble de la personnalité qui aurait aboli sa responsabilité pénale. Le suspect qui a un casier vierge ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel de Liège. Il sera donc condamné par défaut.