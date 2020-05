C'est vers 23 h ce samedi qu'une patrouille de police "covid" a repéré un véhicule qui roulait à (très) vive allure, sur la zone de police d'Ans-Saint-Nicolas. Les policiers ont alors pris en chasse le chauffard qui a tout simplement... accéléré, tentant de fausser compagnie à la police. Une course-poursuite s'est alors engagée, entre 23 h et minuit mais le chauffard a fini sa course en percutant un garage. Le conducteur, un jeune homme né en 2001, n'était pas connu des services de police. Il circulait en compagnie d'un mineur d'âge. Il a été privé de liberté et déféré au parquet, pour entrave méchante à la circulation.