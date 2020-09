Patrimoine Depuis 2005, l’édifice, érigé il y a plus de 1 000 ans, est fermé.

L’échevine du Patrimoine de la Ville de Liège, Christine Defraigne, l’a annoncé ce vendredi matin : les travaux de rénovation (en profondeur) de la Collégiale Sainte Croix vont commencer d’ici quelques semaines… c’est en effet au mois d’octobre que le lancement de ce chantier très attendu est programmé. "D’abord avec la pose d’un échafaudage, plus conséquent que l’actuel", a précisé l’échevine.

Pour rappel, c’est en 2017 qu’un accord-cadre était signé entre la Ville de Liège et la Région, cette dernière octroyant une enveloppe de 17 millions d’euros… enveloppe bien nécessaire. Il faut dire que l’état de ce patrimoine majeur de Liège n’est plus inconnu en Cité ardente et l’intervention en vue de le restaurer devenait hautement urgente.

Fondée et érigée par l’évêque Notger entre 976 et 986, Sainte-Croix est ni plus ni moins l’un des plus anciens bâtiments de Liège,