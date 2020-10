Patrimoine La grue-tour sera installée le lundi 2 et le mardi 3 novembre devant la Collégiale…

Ils ont pris un peu de retard au lancement, crise du Covid oblige, mais cette fois ça y est… les travaux de rénovation de la Collégiale Sainte-Croix, patrimoine majeur de la Cité ardente, fondée et érigée par l’évêque Notger entre 976 et 986 - ce qui en fait l’un des bâtiments les plus anciens de Liège - vont débuter.

Dès ce lundi 2 novembre en effet, la "grue-tour" sera installée devant la Collégiale afin de démarrer les travaux, une opération qui devrait se poursuivre ce mardi 3 novembre. Il faut dire que les travaux sont conséquents et, le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils étaient attendus à Liège.

Pour rappel en effet, l’édifice n’est plus accessible au public depuis 2005 déjà. Par manque d’intervention, la Collégiale avait en effet perdu de sa superbe et son état de délabrement avait contraint les autorités à fermer le bâtiment. Depuis, c’est derrière d’imposants échafaudages qu’on peut observer ce témoin du riche passé liégeois