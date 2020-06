Salle de fitness à Liège : "il faut vraiment prendre rendez-vous sinon..." © tonneau Liège M.B.

Ce lundi matin, une certaine confusion régnait au Basic-fit du centre-ville, situé îlot Saint-Michel. Si certains clients avaient bien compris les (nouvelles) règles du jeu, d’autres se pressaient pour se réapproprier la machine qui leur a tant manqué durant ces trois mois. Et pourtant : “Pas de réservation pas d’entrée désolé”, tel est le message affiché à l’entrée de la salle, “il faut donc vraiment prendre rendez-vous”, expliquait cette employée quelque peu débordée par la demande. Les règles sont en effet claires et cette réouverture ne signifie donc pas un retour à la normale. Certains équipements sont mis hors service pour conserver une distance de 1m50, il faut nettoyer sa machine avant et après, certains espaces sont fermés… comme les vestiaires et les douches. “Il faut aussi absolument venir avec sa serviette”, poursuit l’employée. Habituellement, nous pouvons accueillir une centaine de personnes mais ce ne sera clairement pas le cas ces prochains jours”. Faire du sport… c’est prévoir.