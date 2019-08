Dimanche soir, Samuel B, un jeune homme âgé de 23 ans, est décédé alors qu’il se trouvait dans les grottes de Remouchamps, en province de Liège. À 17 h 21, les secours ont été appelés pour venir en aide à un jeune homme qui faisait une crise d’épilepsie alors qu’il se trouvait dans les grottes accompagné de sa maman et un guide.

Les policiers de la zone Secova et une ambulance de Spa sont intervenus sur place en compagnie d’autres secours. Les secours ont dû brancarder le malheureux pour le sortir de la grotte. Étant donné le jeune âge de la victime, le parquet de Liège a été avisé des faits. Une bâche a été dressée pour cacher le corps aux yeux des badauds pendant l’intervention des secours.

Vers 21 h, le dispositif était toujours en place et a interpellé des personnes qui passaient non loin de là. C’est le cas d’un père de famille. "J’ai vu qu’il y avait un gros déploiement de véhicules d’intervention", explique l’homme qui se trouvait sur place avec ses deux enfants. "Je ne savais pas s’il s’agissait d’un accident grave ou d’autre chose. Je me suis approché puis j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose dans la grotte. J’ai ensuite remarqué que les secours avaient placé des parois pour cacher un corps."

Un médecin légiste a été désigné. Toute cause extérieure a été écartée. Étant donné qu’il s’agit d’une mort naturelle, le corps sera rapidement rendu à la famille.

La triste nouvelle a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux. Une cagnotte Leetchi a été ouverte pour aider la famille de Samuel B. Dans le courant de la fin de journée de ce lundi, elle avait déjà récolté environ 200 euros.