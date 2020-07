Une promenade au grand air agrémentée d’une touche culturelle, voici ce que le musée en plein air du Sart Tilman vous propose dès cet été. Un musée libre d’accès, gratuit, ouvert 24h/24 et contenant une centaine d’oeuvres principalement belges qui rassemblent sculpture et peinture monumentale. Le tout est à découvrir sous forme de 5 nouvelles balades thématiques, à retrouver dans la nouvelle brochure du musée. Un plan réactualisé de la collection du musée, une signalétique plus attrayante et de nouveaux circuits visent également à accueillir un nouveau public.

“La fréquentation du musée n’a pas diminué, mais il s’agit toujours des mêmes habitués”, affirme Jean Housen, conservateur du musée. Les vacances scolaires sont l’occasion d’attirer de nouveaux promeneurs...

Avec le circuit “Les incontournables”, les visiteurs pourront passer en revue les oeuvres majeures de la collection. Ils auront le plaisir d’admirer les oeuvre de Charles Leplae et d’Elodie Anoine en passant par celles de Pierre Culot et de Fernand Flausch.

Le cricuit “Art actuel” emmènera les férus d’art à la découverte des oeuvres les plus récentes réalisées par des artistes tels que Michaël Dans, Nic Joosen, Xavier Mary et bien d’autres.

Deux autres circuits mettent en avant le patrimoine architectural remarquable du site, ainsi que son patrimoine naturel qui s’étend sur 400 hectares et constitue le plus grand espace vert de la Cité ardente.

Et pour finir, la brochure propose un circuit à réaliser à bord du bus 48 de la ligne TEC. Une manière plus originale de visiter qui permet aux moins sportifs de profiter du musée en fournissant un moindre effort physique.

Question pratique, le musée est accessible en voiture et en bus et les cicruits peuvent être empruntés à pied et à vélo. Aucune contrainte liée au coronavirus n’est à l’ordre du jour sur le site. Les visites de groupes sont cependant suspendues par mesures de précaution.

Nature et culture, voilà qui garantit des journées bien remplies pour cet été!