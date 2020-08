Saviez-vous que Flédismamalacha est le nom donné à Flémalle à la fin du 2e siècle ? Cela signifie "coulée de l’eau puissante". En effet, jadis, coulait une source dont la qualité de l’eau était en tout point comparable à celle de Spa… Il n’en fallait pas plus à l’équipe de l’office du tourisme de Flémalle pour imaginer une nouvelle balade emmenant sur les traces de curieux personnages…

C’est dans le charmant petit village de Chokier, face à l’église, que débute cette promenade balisée n° 4 (couleur rouge). Au-delà d’une balade emmenant vers deux des châteaux présents sur le territoire flémallois, soit ceux de Chokier et d’Aigremont, elle a été élaborée sous la forme d’une chasse au trésor vous faisant évoluer sur les traces des nutons. Ceux-ci ont besoin de votre aide pour soigner les animaux de la forêt. Pour cela, il vous faudra trouver sur votre chemin les ingrédients qui leur permettront de confectionner le remède. Il vous faudra ouvrir l’œil, également, afin de rassembler les bons chiffres composant le code qui vous permettra d’ouvrir le coffre des nutons et ainsi découvrir leur trésor…

Parcours de 6,6 km

Bien que pourvue de deux belles montées, cette balade est très agréable à réaliser car non seulement vous évoluerez en pleine nature et découvrirez des coins insoupçonnés mais aussi parce qu’elle encourage la participation des plus jeunes… Si bien que, excités à l’idée de découvrir le trésor, ils parcourent les 6,6 km sans vraiment s’en rendre compte…

"J’ai aimé cette balade car j’ai découvert des endroits que je n’avais jamais vus. C’était gai de chercher les chemins à suivre", souligne Florian, 9 ans.

Son petit frère, aussi, s’amusait bien à répondre aux questions du feuillet accompagnant la balade (à se procurer à l’office du tourisme : 29, chaussée de Chokier ou à télécharger en effectuant votre inscription via la page Facebook).

"J’étais content quand nous avons ouvert le coffre car il y avait des cadeaux. J’ai choisi une balle", confie Thibaut, 5 ans.

Si cette balade est à réaliser librement, à votre convenance, il convient malgré tout de s’inscrire afin de s’assurer que le coffre soit approvisionné… Se munir d’un stylo et d’un sachet pour rapporter les ingrédients du remède. Non accessible aux personnes à mobilité réduite, ni aux poussettes.