Habitant de Fléron, Antoine travaille normalement à Liège. Mais comme le rapportent nos confrères de Sudinfo, le jeune homme a du rentrer chez lui jeudi, alors que la Meuse commençait à sortir de son lit. Fils d'agriculteur, l'homme de 22 ans a alors décidé de venir en aide aux sinistrés de sa région. Dès jeudi, il s'est rendu à Vaux-sous-Chèvremont avec le tracteur de ses parents pour évacuer les habitants qui n'avaient pas encore pu l'être.

"Je me rendais près des bâtiments où les sinistrés avaient besoin de secours. Un pompier se trouvait dans la pelle de mon tracteur pour aider les citoyens qui y montaient, puis je les descendais jusqu’au camion de l’armée qui les sortait de la zone sinistrée", a expliqué Antoine à nos confrères, ajoutant que certains endroits étaient tellement sous eau qu'il lui était au début impossible de passer, même en tracteur.

Au total, avec sa machine, le jeune homme a permis de sauver une trentaine de personnes. Parmi elles, un enfant, des personnes âgées mais aussi une femme enceinte qui commençait déjà son travail au moment de l'arrivée des secours: "On a permis à une personne ayant fait un infarctus de se faire contrôler à l’hôpital, à des familles de rester au sec, à une dame enceinte de jumeaux et à plus de 9 mois de grossesse, d’arriver jusqu’aux secours pour accoucher", a raconté Antoine.

Finalement, son opération de sauvetage a duré plusieurs heures, et ne s'est arrêtée qu'au milieu de la nuit... quand le tracteur est tombé en panne, sans doute à cause de l'eau.