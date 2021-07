Nous l’annoncions ce samedi matin, la Ville de Liège sort doucement de sa torpeur après deux jours de déluge et une montée des eaux qui aura surtout touché les quartiers de Chênée et Angleur.

Dans ces deux quartiers, la situation reste compliquée et les zones sont toujours considérées comme sinistrées. Il est difficile de s’y déplacer même si la Meuse est rentrée dans son lit. Il était recommandé d’éviter les déplacements pour permettre le nettoyage... Tant les riverains que des bénévoles et les services de secours (et de la Ville) travaillent pour nettoyer les chaussées et les habitations endommagées.

Le niveau du fleuve a baissé et l’AIDE peut donc ouvrir les portes de flots de la station de pompage, permettant ainsi l’évacuation des eaux de Kinkempois vers la Meuse. À Angleur également, les actions de nettoyage se sont poursuivies toute la journée du samedi. Les pompiers ont été fortement sollicités pour des pompages dans ce quartier tout comme à Chênée et Kinkempois donc.

© D.R.

En matière de mobilité, depuis ce samedi matin, Angleur et Chênée restent donc globalement inaccessibles mais️ la rue de Tilff est rouverte à la circulation dans le sens Angleur - Tilff.️ Le quai des Ardennes est rouvert au départ du pont de Chênée en direction de Liège. La E25 est accessible dans le sens Cheratte vers Liège, sur une seule bande de circulation à partir de Wandre. La liaison E25 entre Embourg et Burenville reste fermée dans les 2 sens.️ Les quais de la Dérivation et de la Meuse à Liège sont rouverts à la circulation. En fin de journée, la route du Condroz vers Liège a été rouverte dans les deux sens.

De son côté, la Ville de Liège poursuivait ses opérations de sauvetage dans les quartiers sinistrés... on espérait atteindre 100% d’habitations visitées ce dimanche.

© AFP

Deux péniches coulent

Avec la montée de eaux, deux péniches ont également coulé au niveau du port des yachts... ce fut d’abord le cas du Dove ce vendredi après-midi puis du Quintus Quarter en soirée. La navigation a donc été interdite entre les ponts Albert et Kennedy !