Esneux La Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève et la commune d’Esneux vous donnent rendez-vous, le dimanche de Pentecôte dès 11h30, à la Alfarena d’Esneux (salle sportive, avenue Saint-Michel) pour une "savoureuse virée aux couleurs de l’Ourthe-Vesdre-Amblève". Au programme : une balade à pied, sur un itinéraire de 6 km autour d’Esneux. Diverses animations musicales et une quête au trésor, via la nouvelle application Wonders. Au départ et/ou à l’arrivée, un village gourmand vous attend avec divers producteurs des communes d’Ourthe-Vesdre-Amblève. Inscriptions et préventes : www. OVAtourisme.be 8 €/adulte en prévente, 6 €/enfant de moins de 12 ans en prévente ou sur place, 10 €/adulte sur place. M.B.