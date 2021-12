Le bourgmestre de Liège, par ailleurs chef de la police liégeoise, a répondu ce lundi soir à une interpellation de Giuseppe Maniglia (PS) relative au système des scan-cars, ces deux véhicules de la police qui circulent depuis plusieurs mois à Liège et qui permettent à la police d’identifier de manière automatique tout véhicule mal garé… et de rendre dès lors le stationnement illégal compliqué à Liège tant le système semble efficace.

Récemment toutefois, un petit couac technique a été constaté. De nombreux Liégeois ont donc reçu une demande de payement de redevance… alors qu’ils n’étaient pas mal garés. Qu’ils se rassurent, ils ne devront pas payer.

"Ce système est complexe : il sollicite des logiciels très techniques et nécessite d’avoir une parfaite adéquation entre la signalisation sur le terrain et la cartographie informatisée", a en effet expliqué Willy Demeyer. "Or, il est exact que la scan car vient de connaître une difficulté : un problème de certificat SSL est à l’origine du dysfonctionnement informatique survenu entre le 21/11 et le 03/12. Ce problème de certificat a eu pour conséquence que le système ne parvenait pas à interroger la base de données "riverain/abonnement" et que dès lors, les vérifications des éventuels droits de stationnement des riverains et autres usagers n’ont pu être réalisées". Au total, ce sont près de 1 500 redevances qui ont dû être annulées (1 440) par la Cellule stationnement après vérification des droits de ceux-ci.

"Un renfort de l’équipe de la Cellule stationnement a été sollicité afin de remédier dans les plus brefs délais aux problématiques créées suite au dysfonctionnement informatique. Par ailleurs une permanence téléphonique est assurée chaque jour pour répondre à toute question posée par les citoyens ; ceux-ci peuvent également obtenir des renseignements par courriel. Vous l’aurez compris : toutes les personnes qui ont été verbalisées injustement ne seront pas poursuivies et ne devront pas débourser le moindre euro".